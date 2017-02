Strategjia e PD/Brenda 8 Marsit nje tjeter proteste madheshtore para Kryeministrise

Partia Demokratike brenda dates 8 Mars do te organizoje nje tjeter proteste madheshtore ne bulevardin “Deshmoret e Kombit”, aty ku prej 4 ditesh eshte gritur ajo qe quhet cadra e lirise dhe ku pergjate 24 oreve pa nderprerje qendrojne disa qindra mbeshtetes te opozites.

Burime nga PD konfirmojne per albpress.org se pas protestes se 18 shkurtit, nje tjeter proteste do te organizohet pergjate diteve e vazhdim, ndersa ende nuk ka nje date te sakte, se kur opozita do te mbledhe serisht mbeshtetesit e saj nga i gjithe vendi.

Burimet theksojne se kjo proteste do te jete edhe me e madhe se ajo e 18 Shkurtit, ndersa do t’i behet thirrje edhe gjimnazisteve dhe studenteve, per te mbeshtetur kauzen e opozites.

Nderkohe, mesohet se nga dita e neserme, “cadres se lirise” do ti bashkohen edhe gjimnaziste te kryeqytetit, te cilet edhe sot nisen bojkotin e mesimit.