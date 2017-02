Ish-kryeministri Sali Berisha duke folur në emisionin “Studio e Hapur” në News24 është shprehur në lidhje me darkën Rama-Meta.

I pyetur nga drejtuesja e emisionit se çfarë mendimi kishte ai për këtë darkë, Berisha u përgjigj thjeshtë: Ju bëftë mirë, darka e fundit në qeveri.

Më pas Berisha nisi të komentojë situatën politike dhe deklarata e bëra në “çadrën e lirisë” që sipas gazetarëve në studio, ishin ftesa për Ilir Metën.

Por për ish-kryeministrin Sali Berisha ftesat e bëra janë edhe për Edi Ramën, e jo vetëm për Ilir Metën, partner në qeveri.

Deklaratat per Lu e Vlahutin: Jane si guvernatore

Ish-kryeministri Sali Berisha, e ka quajtur të paaftë kreun aktual të qeverisë, Edi Rama, për të qeverisur vendin.

Berisha u shpreh se në Shqipëri, Rama ka lënë të qeverisin dy guvernatorë, të cilët janë ambasadori i SHBA-ve, Donald Lu dhe ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin.

“Edi Rama është bërë si legen. Lë dy guvernatorë të bëjnë si të duan në këtë vend. Dy ambasadorët e SHBA-ve dhe BE-së.Dy ambsadorët sillen si guvernatorë këtu. Nuk mund të sillen kurrë në këtë mënyrë”, u shpreh ish-kreu i qeverisë.

Me pas Berisha theksoi se SHBA dhe BE janë aleatë dhe partnerë të rëndësishëm strategjikë të Shqipërisë, por “këta dy ambasadorë Donald Lu dhe Romana Vlahutin janë në unision me interesat e Edi Ramës.

Administrata amerikane mbetet mike, por kam një rast kur shefat e një ambasadori amerikan i foli ambasadorit të tyre në Tiranë që të mos kaloj cakun e tij diplomatik.