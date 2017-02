Opozita në protestë, Rama dhe Meta darkojnë bashkë!

Megjithese Kryeministri Edi Rama kishte deklaruar 4 vjet me pare se Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit, nuk do te shkelte ne godinen e Qeverise, duket se situata politike e krijuar, per shkak edhe protestes se PD perballe Kryeministrise, ka detyruar Kreun e Qeverise te ftoje aleatin e tij ne qeverisje, jo vetem ne godinen qeveritare, por edhe te darkoje me te.

Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar çdo mundësi që ai të largohet dhe të krijohet një qeveri teknike ashtu siç kërkon opozita.

Ndërsa nga ana e tij, kryeparlamentari Ilir Meta tha se protesta e opozitës duhe të vlerësohet, por nuk duhet të ketë ultimatume.