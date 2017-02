Protesta e PD/Basha i vendosur: Zero negociata, qeveri teknike ose zgjedhje nuk ka

Kryetari i PD, Lulzim Basha është shprehur sërish i vendosur se nuk do të ketë negociata për vendimin e marrë ditën e shtunë. Ai tha se ose të shkohet në zgjedhje me qeveri teknike ose zgjedhje nuk do te ketë.

Basha: Qëndresa jonë këtu sot, nesër dhe deri në arritjen e fitores sonë është garancia dhe vendimi që do ti shkojmë bashkë deri në fund. Nuk do të ketë kthim pas. Zero negociata me vendimin e shpallur, qeveri teknike ose zgjedhje nuk do të ketë.

Basha i bëri thirrje maxhorancës që të dëgjojë zërin e qytetarëve, përndryshe sheshi i 18 shkurtit do të mbushet edhe më shumë.

Basha: Ti thërrasin mendjes, ta dëgjojnë zerin e qytetarëve mos ti bëjnë gabim hesapet, përndryshe sheshi i 18 shkurtit do të mbushet më shumë dhe atë valë proteste nuk do ta ndalë askush. Kjo levizje do të përfundojë vetëm me fitoren e popullit shqiptar./oranews/