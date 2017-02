Çupi: S’duam ta kthejmë protestën në grevë urie, por s’e përjashtojmë

Në ditën e katërt të protestës të opozitës shanset për një zgjidhje duken larg.

Deputetja demokrate, Dhurata Çupi, në një prononcim për Ora News, thotë se PD nuk do të donte ta shndërronte këtë protestë paqësore në grevë urie, por nuk përjashtoi asnjë obsion në funksion të realizimit të kauzës së tyre.

Dhurata Çupi: Ne si opozitë dhe zoti Basha si lideri i shumicës së shqiptarëve e kemi trajtuar si protestë krejt paqësore, ky është një leksion i jashtëzakonshëm për këto 27 vite që me zotin Basha bëhen protesta paqësore për kauza të rëndësishme, që i ka fituar të gjitha.Të gjitha obsionet mbeten, nuk do të donim që ta kthenim këtë protestë kaq paqësore në grevë urie. Por padyshim që do ti izaurojmë të gjitha mundësitë që të jep demokracia.

Çupi deklaroi se opozita nuk do të tërhiqet deri në krijimin e një qeveri teknike.

Dhurata Çupi: Jemi në shtëpinë e lirisë së shqiptarëve, shumica e tyre kanë kaluar një herë në këtë çadër në këto ditë. Basha tashmë është lideri i shumicës së shqiptarëve, që do ti udhëheqë për një parlament jo fasadë, për një qeveri jo fasadë dhe për zgjedhje jo fasadë. Ky është trinomi që i mban shqiptarët në këtë shtëpi të lirisë dhe ky është trinomi që do ta mbajë opozitën në këmbë deri në zgjedhje të lira dhe qeveri teknike. Protesta do vijojë. Me këtë qeveri dhe miliona të paligjshme që qarkullojnë nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme.