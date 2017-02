Spiropali: Protesta e PD për t’u fshehur nga reforma në drejtësi

Sekretarja për Rininë në Partisë Socialiste, Elisa Spiropali tha se drejtuesit e protestës së opozitës po përdorin njerëzit për të fshehur nga reforma e drejtësisë.

Spiropali: PD ka pretenduar për zgjedhje të parakoheshme, tani thotë që do zgjedhje të lirë, pra është e paqëndrueshme. Alibi për humbjen e zgjedhjeve të ardhshme. E dinë që i kanë të humbura zgjedhjet e ardhshme. Unë jam një fanse e madhe e protestës dhe nuk guxoj të shaj protestuesit. Shqipëria por edhe vende të ndryshme kanë arsye për të protestuar, por që ti përdorësh këta njerëz për ti ruajtur veten nga reforma në drejtësi këtu fillon hileja dhe marrja e kauzës së njerëzve. Ajo çadër është ngritur për të mbrojtur estabilishmentin dhe drejtuesit nga reforma në drejtësi. Do bojkotojnë kuvendin, pra kjo është një hile e drejtuesve të protestës. Pra do bojkotojnë komisionin e reformës në drejtësi.

Në intervistë për Ora News, Spiropali tha se kjo mazhorancë nuk ka bërë asnjë palë zgjedhje parlamentare dhe nuk mund të akuzohet se nuk garanton zgjedhje të lira.

Spiropali: Një protestë të cilësi i mungon kauza dhe i mungojnë drejtuesit frymëzues. Kemi dëgjuar pretendime për zgjedhje të lira dhe të ndershme ndërkohë që PS dhe kjo mazhorancë nuk ka organizuar asnjë palë zgjedhje të përgjithshme. Nuk ka deri më sot asnjë dyshim nga partnerët ndërkombëtarë që kjo mazhorancë nuk do organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Organizatoret i referohen eksperiencave të tyre të mëparshme kur kanë drejtuar proceset zgjedhore. Si mund të flasë Risanti për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, as Basha i cili ka marrë një mandat të vjedhur dhe kujt ja drejtojnë këtë kërkesë, një mazhorancë që nuk ka organizuar asnjë palë zgjedhje. Për ato zgjedhje të pjesshme nuk ka asnjë raport që është abuzuar me lirinë e votës. Pra kjo protestë është një alibi. /Oranews/