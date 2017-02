Hetoni abuzimet/Llalla në Shkodër: Vettingu të mos përdoret për t’i imponuar prokurorët

Kryeprokurori Adriatik Llalla në analizën vjetore të prokurorisë në Shkodër.

“Vettingu nuk mund të përdoret nga askush si mënyrë për të imponuar prokurorët” tha kryeprokurori Llalla duke kërkuar më shumë punë për të vendosur para ligjit ata abuzojnë me ligjin në funksionet e tyre shtetërore dhe kryejnë korrupsion nëpër dogana.

Llalla kërkoi më shumë punë sidomos nga prokuroria e Shkodrës dhe e Kukës.

Adriatik Llalla: Problematikë tjetër e ndeshur me hetimet në sektorin e Shkodrës është rritja e numrit të procedimeve penale të shpërdorimit të detyrës. Konstatohet se punonjës shtetërorë abuzojnë detyrën. Ka nevojë dhe më tej për hetime të veprave penale të korrupsionit në tatime e dogana.

Vihet re rritje e abuzimit në këtë drejtim. Ndërsa numri i personave përgjegjës vijon të jetë tepër i ulët. Kërkohet angazhim më i madh nga Prokuroria e Shkodrës, Kukësit në këtë drejtim pasi në këto ndodhen pikat doganore dhe më të rëndësishme.

Të gjithë ne jemi para procesit të vettingut, por gjithsesi nuk mund të përdoret nga askush si mënyrë për t’i imponuar prokurorët për vendimmarrjen e tyre. Të gjithë duhet të jemi të pavarur për vendimmarrjen që duhet të bëjmë dhe që duhet të jenë të bazuara në ligj e provë.

Ka shume dosje penale per droge, pak autore



Kryeprokurori nënvizoi rritjen e veprave penale të kultivimit të lëndëve narkotike por që zbulimi i autorëve është i ulët.

“Ngarkesa më e madhe është tek veprat penale të kultivimit të lëndëve narkotike që është tepër e përhapur në të gjithë territorin e vendit dhe ku bën pjesë prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër e Lezhë. Duhet vlerësuar numri i procedimeve penale por zbulimi i autorëve të veprave penale vijon të jetë i ulët”

Porosia e Llallës për prokurorët

Llalla: Deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe strukturës së posaçme pra drejtorisë së inspektimit, inspektimi do të vijojë të kryhet nga Prokuroria e Përgjithshme. Proces i cili vijon të kryhet normalisht në të gjitha rastet që ka pasur nevojë.

Zgjedhja e anëtarëve të KLP sjell domosdoshmërinë e plotësimit të mëtejshëm të strukturës së prokurorisë më vonë pasi tashmë ndihet mungesë e madhe e numërit të prokurorëve dhe rritje e ndjeshme e procedimeve penale.

Në këtë periudhë institucionit të prokurorisë i është ndërprerë mundësia për të emëruar apo transferuar, apo pushuar punonjës të prokurorisë, nga ana e presidentit, proces i cili pritet të nisë me implementimin e KLP-së.

Është tepër e rëndësishme të vlerësohet fakti se pavarësisht personalizimit që pësoi ky organizim, roli drejtues i prokurorisë do vijojë të jetë. Të gjithë prokurorët do të kenë detyrimin që do të vënë në dijeni drejtuesit lidhur me procedimet penale që kanë në proces. Prej tij do të marrë udhëzime përkatëse për tu plotësuar më tej.