Protesta e PD/Basha-Ramës: Vazhdo me keqqverisjen, qytetarët nuk do të lënë gjatë

Kreu i demokratëve, Lulzim Basha, i është përgjigjur deklaratave të Ramës në komunikimin javor se opozita po përdor qytetarët për qëllimet e veta.

Në një prononcim për Ora News, Basha u shpreh se “arsyet për të protestuar po ja tregojnë qytetarët, të mos ketë merak. Të vazhdojë korrupsionin, papunësinë, emigracionin. Le t’i vazhdojë për sa kohë e lënë qyetarët por nuk do e lënë gjatë”.

Basha tha më tej se opozita do të qëndrojë në shesh sepse sipas tij kauza për zgjedhje të lira dhe të ndershme është një kauzë e qytetarëve jo e opozitës.

Ndërkohë duke folur nga çadra e protestës, Basha u ndal edhe tek reforma në drejtësi, duke deklaruar se PD nuk do pranojë një drejtësi fasadë siç kërkon ta bëjë Rama.

Një apel pati dhe për bandat dhe krimin, që sipas tij po u hap dyert e qelisë pushteti.

Basha: Drejtësi fasadë, drejtësi fasadë është projekti i Edi Ramës, prandaj u ra ndesh përcaktimeve kushtetuese me të cilat mundësuam ti hiqnim nga duart qeverisë mundësinë për të diktuar se kush qenka prokuror i ndershëm dhe kush jo. Nuk i takon asnjë qeverie ta bëjë këtë, qeveria është gjithmonë i dyshuari i parë për milionat që kalon nëpër duar.

Nuk do pranojmë kurrë një drejtësi fasadë.Do ketë drejtësi të vërtetë. Me fuqinë e hekurt të ligjit askush nuk do i shpëtojë ndëshkimit të hekurt sipas ligjit, që nga Kryeministri deri tek qytetari më i thjeshtë të barabartë para ligjit.

Çdokush që ka ndyer duart me krime kundër shqiptarëve, që ka zhytur duart në pasuritë e shqiptarëve socialist apo demokrat do përfundojë para një drejtësie të pakapur dhe do marrë atë që ligji rezervon. Duke nisur nga bandat që i kanë çliruar këta me shantazh ndaj qytetarëve. Bandat dhe kriminelët duhet ta dinë mirë se PD nesër në pushtet me këtë koalicion të madh qytetarësh detyrë parësore ka rikthimin e ligjit dhe shtypjen e krimit.