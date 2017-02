Protesta/ Spaho: Mirëpresim partitë që duan zgjedhje të ndershme

Deputeti i Partisë Demoktratike, Edmond Spaho, deklaroi se vetëm me protesta qytetare do të mund të largohet qeveria Rama dhe ti hapet rrugë një qeverie teknike që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

“Presioni do rritet. Dje patë mijëra qytetarë, këta do i ketë në mënyrë të vazhdueshme derisa të tërhiqet nga qëndrimi i tij kokëfortë dhe nga kjo qeverisje fasadë”.

I ftuar në orën e intervistës në Ora News, Spaho tha se deputetët e PD do të jenë 24 në 24 në çadrën e protestes dhe në terren për të mobilizuar qytetarët.

Ai tha se në këtë aksion opozitar janë të ftuar të gjitha partitë politike që duan zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Spaho: Kjo qeveri nuk bën dot zgjedhje të lira dhe të ndershme, duhet të largohet ti hapë rrugën krijimit të një qeveri teknike që të marrë përsëipër këtë mision. Qytetarët duan që vullneti i tyre të shkojë ashëtu sikurse shprehet dhe këtu nuk bëhet fjalë të vijë në qeverisje PD, por të kemi qeveri sipas vullnetit të qytetarëve cilado qoftë ajo. Janë ezauruar të gjitha rrugët institucionale, tashmë vetëm protesta e qytetarëve mund dhe do ta detyrojë Edi Ramën të tërhiqet dhe të krijohet një qeveri teknike për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Në protestën e djeshme kishte edhe persona dhe kategori njerëzish që njihen si mbështetës të së majtës. Edhe atyre ju ka ardhur shpirti në majë të hundës, duan një orë e më parë që kjo qeveri të rrëzohet. Çadra e lirisë do jetë aty me dy funksione: Presioni për dorëheqjen e Ramës. Dhe së dyti do shërbejë dhe si forum ku qytetarët do shprehin mendimet e tyre si do jetë qeverisja e ardhshme.

Depuetët e PD 24 në 24 në çadër dhe terren

Ne si grup parlamentar do jemi 24 në 24 në shërbimn të qytetarëve dhe protestës, ne do jemi aty tek çadra, tek ky parlament i vërtetë i lirisë, sikurse do jemi prezent dhe në terren. Për ne shqetësim është të arrjmë objektivat që i kemi vendosur protestës.Të sigurojmë prezencën maksinmale të qytetarëve. Kjo do realizohet duke qenë ne aty prezent por dhe në terren tek zgjedhësit. Parlament i vërtetë i Shqipërisë do të jetë çadra e lirisë dhe ne do të jemi aty prezent gjatë gjithë kohës derisa të realizohet objektivi që Edi Rama të japë dorëheqjen dhe të krijohet një qeveri teknike. Do jemi me qytetarët tërë kohës. Ose do ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme ose nuk do ketë zgjedhje. Nuk do lejojmë të zhvillohen zgjedhje të manipuluara apo të vjedhura, nuk do lejojmë që zgjedhjet të zhvillohen nga elementë kriminalë apo të financuara nga paratë e drogës.

Ndërkombëtarët të shqetësuar për zgjedhjet

Pati një raport dje të DW ku theksonte se Brukseli është i shqetësuar se zgjedhjet e 18 qershorit do jenë të panipuluara.

Ftesa e Dules drejt LSI për t’iu bashkuar protestës

Kjo është protestë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, por mbart dhe të gjitha pakënaqësitë që kanë qytetarët. Kushdo që do të shkëputet nga kjo qeverisje është i mirëpritur. Nuk më takon të komentoj për veprimet që do bëjë apo nuk do bëjë LSI. Sot konsiderohet pjesë e koalicionit qeveritar dhe përgjegjëse edhe ajo për rrugën në të cilën ka kaluar ky vend në katër vjet.Kushdo që do i bashkangjitet kauzës për zgjedhje të lira dhe të ndershme është i mirëpritur. Nuk po flasim për koalicione para zgjedhore as postzgjedhore. Janë të mirëpritura të gjitha forcat politike.