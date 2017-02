Protesta e PD/Rama: Respekt, por kerkesat e drejtuesve te opozites jane qesharake

Kryeministri Edi Rama ka komentuar sot protestën e opozitës në komunikimin live në rrjetet sociale. Kryeministri tha se është e drejtë e opozitës të protestojë paqësisht, por shtoi se udhëheqësit e opozitës protestojnë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe kjo sipas tij është qesharake.

“Jemi një qeveri që mbështet pa asnjë rezervë refomën në drejtësi që duhet të nisë një orë e më parë me zbatimin e vettingut. Qytetarët janë në të drejtën e tyre të protestojnë kundër qeverisë, kanë gjithë mundësinë të kërkojnë me zë të lartë dhe vetë largimin e e kësaj qeveri një orë e më parë. Por nëse çadra që polli protesta do të shërbejë për tu mbrojtur nga reforma në drejtësi dhe për të mbrojtur pengmarrësit e drejtësisë nga vettingu atëherë protestuesit e djeshëm do jenë të tradhëtuarit më të mëdhenj nga udhëheqësit e protestës e tyre.Nuk kam asnjë formulë magjike për të kuruar më shpejt plagët e së shkuarës që jam i bindur që do shërbejë vetëm operacioni ynë i reformave të vazhdueshme. Do vazhdojmë të punojmë deri në ditën e fundit të këtij mandati dhe do kërkojmë një mandat tjetër në 18 qershor për Shqipërinë dhe shqiptarëve. Respekt për këdo që nuk na ka votuar dhe për këdo që doli dje në protestë, por asnjë hap mbrapa dhe asnjë lëkundje për përmbushjen deri në fund të detyrave tona për të ndërtuar përmes përmbushjes së këtij mandati themelet e një shteti modern”, u shpreh Kryeministri.

Rama tha se edhe kauza e opozitës nuk qëndron sepse askush nuk është kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

“Kam një problem jo me demokratët e thjeshtë, por udhëheqësit e tyte. Më tingëllon qesharake që protestojnë kundër qeverisë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pse kush është kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme? Ka ndokush fakt konkret si provë? Jo. opozita ka braktisur Komisionin e Reformës zgjedhore që është vendi i duhur për të adresuar çdo shqetesim të saj. Udhëheqësit e protesës së djeshme kanë një bilanc shumë të dobët qoftë më lirinë e protestës qoftës dhe standarte. Çfarë është kjo zhurmë e amplifikuar artificialisht edhe nëpër banaket dhe sokakët mediatikë që i shkojnë pas avazit të opozitës. Unë e kam një përgjigje.Udhëheqësit e kësaj proteste kanë qenë për një kohë goxha të gjatë në pushtet. Nën qeverisjen e tyre Shqipëria ka bërë shumë pak progress, ka humbur shumë kohë dhe ka përjetuar shumë dhimbje prej plagëve të keqqeverisjes së tyre. Njerëzit sot kanë halle sa të duash por e kuptojnë se ka një qeveri që po përpiqet të bëjë shtet. Reformat tona po presin fije interesash të ndërtuar në rrugë të errëta dhe po ngushtojnë rrethimin për zollumqarët që janë mësuar të përdorin shtetin si shesh për të bërë përshesh. Reforma në drejtësi dhe vettingu janë shprehja më kuptimplotë e vullnetit për të bërë shtet dhe fantazma në kërcënuese për gjumin e atyrë që për 25 vjet e kthyen drejtësinë në një mjet për të sunduar dhe përfituar në kurriz të këtij populli. Politikanët nuk do të munden më të vazhdojnë teatrin e virgjereshave që akuzojnë njëri-tjetrin përditë për imoralitet”, u shpreh Rama.