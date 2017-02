Protesta e PD, krerët demokratë të degëve: Nuk do të ndalemi!

Qytetaret e Lezhës do të jenë masivisht në mbështetje të protestës së opozitës në Tiranë. Konfirmimi ka ardhur nga kreu i degës së PD-së në këtë rreth, Paulin Marku, sipas të cilit lezhianet diten e marte do të udhëtojnë sërish masivisht drejt Tiranes për të protestuar.

Paulin Marku: Lezha e tregoi dhe me datën 18 shkurt dhe Lezha do ta tregojë edhe ditën e martë në vazhdim. Do jetë pjesë e kësaj proteste deri në largimin e kësaj qeverisje.

Më shumë se 2500 persona ka qene numri i qytetarëve nga Lezha të cilët ju bashkuan një ditë më parë protestes në Tiranë, ndërsa një numër i konsiderueshem e kaluan naten në çadra.

Por thirrjes së opozitës për protestë i janë përgjigjur dhe demokratët e Kukësit. Një ditë pas protestës, kryetari i PD-së lokale, Arif Rexhmati, tha se do vazhdojnë protestat deri në rrëzimin e qeverisë.

Arif Rexhmati: E quajtur me të drejtë shtëpia e lirisë, shtëpia e votës së lirë. Aty do të qëndrojnë shqiptarët vazhdimisht, do të jenë protestuesit vazhdimisht deri në përmbushjen e kërkesës sonë që Shqipëria të shkojë në zgjedhje pa Edi Ramën Kryeministër. /Oranews/