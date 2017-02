Paloka: Zgjedhjet e lira, varri dhe vdekje e Ramës

Kryetari i grupit parlamentar të PD, Edi Paloka dha se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë varri i kryeministrit Rama dhe për këtë arsye ai nuk pranon që shqiptarët të votojnë.

“Shumica jonë, shumica juaj, shumica e shqiptarëve po provojnë papunësinjë, varfërinë mjerimin dhe ai e di që zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë varri i tij, janë vdekja e tij. Prandaj nuk do ti lejojë shqiptarët të votojnë dhe në prandaj jemi këtu. Për këtë jemi në këtu. Edhe njëherë ju falenderoj dhe ju siguroj se nësër, jo vetëm këtu por në të gjithë Shqipërinë do të fillojë lëvizja jonë. Do të detyrohet të përballet me ne dhe shqiptarët në cdo moment që do gucojë të na dalë përballë, por të jeni të sigurt që do fshihet dhe ne do ta nxjerrim nga vrimë dhe pasi ta nxjerrim do ti tregojmë vendin”, tha Paloka.