Cfarë s’keni parë nga protesta?

Protesta e opozitës po vijon përballë Kryeministrisë. Protestuesit të vendosur të qëndrojnë në shesh, kanë porositur pica. Siç e shihni dhe në fotot më poshtë, këto kuti me pica të porositura nga piceritë e kryeqytetit do shuajnë urinë e protestuesve demokratë.

Numërohen mbi 30 kuti me pica, raporton “report tv”. Ushqimi u nda mbrapa podiumit ku u mbajtën fjalimet e demokrateve në protestën e sotme. Ndërkaq, sheshi është mbushur plot me letra me të cilat protestuesit kishin mbështjellë farat e lulediellit si dhe kokoshkat, të cilat i siguruan nga shitësit ambulantë aty rrotull. Shumë kausha u konsumuan teksa kryetari i PD, Lulzim Basha mbante ligjëratën për revolucion, shkruan “Shqiptarja.com”.

Makina e kryetarit Basha dhe e deputetit Fatmir Mediu ishin vendosur pas podiumit. Teksa duke kaluar aty prane ne kembe u pa edhe deputeti socialist Paulin Sterkaj.