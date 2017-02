Vendosja e cadrave/Policia nuk do te nderhyje, protestuesit mund te qendrojne sa kohe te duan

Policia e Shtetit nuk do te nderhyje per te penguar vendosjen e cadrave, apo per te shperndare protestuesit, pavaresisht se zyrtarisht leja e dhene per zhvillimin e tubimit perfundon ne oren 16:00.

Por pas thirrjes per te vijuar protesten pa nderprerje, duket se protestuesit do te qendrojne per nje kohe te gjate ne bulevardin “Deshmoret e Kombit”, madje duke instaluar edhe cadra.

Sikunder raportohet, protesta mund te vijoje me nje greve urie te disa prej mbeshtetesve te opozites, deri ne largimin e Qeverise Rama.

Nderkohe zyrtarisht mesohet se policia nuk do te nderhyje per te penguar vijimin e protestes, pavaresisht sesa kohe do te zgjase ajo.