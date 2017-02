Nis vendosja e cadrave para Kryeministrise/Protesta pa nderprerje deri ne largimin e Qeverise Rama

Zbardhet skenari i protestes se thirrur nga Partia Demokratike. Protesta do te vijoje pa nderprerje deri ne largimin e Qeverise Rama, ndersa ne bulevard do te vendosen cadrat. Ky vendim u be publik nga Kreu demokrat Lulzim Basha, i cili beri thirrje per nisjen e nje levizjeve mbarekombetare kunder qeverise.

“Ne do të qëndrojmë këtu në këtë shesh derisa të sigurojmë një herë e mirë zgjedhje të lira e të nderhshme. Nuk do të lejojmë zgjedhje fasadë,

Unë do qëndroj në shesh ju ftoj të gjithëve të qëndrojmë së bashku për të realizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme që vijnë vetëm përmes shporrjes së qeverisë së krimit dhe një qeverie teknike të zgjedhjeve të lira”, theksoi Basha ne fjalen e tij.

“Jemi mbledhur per të dhënë boll më. Sot nisim rrugëtimin drejt një fillimi të ri për të cilin ka nevojë çdo shqiptar.

Do bëjmë zgjedhje të lira ose zgjedhje nuk do të ketë. Rrugë të mesme nuk ka. Rrugë tjetër nuk ka. Zgjedhje të njollosura nuk do ti pranojmë”. Kjo qeveri palaçosh ka dështuar. Kjo maxhorancë është një dështim total. Ju e vuani këtë. Ky kryeministër është turpi i vendit.

A jeni gati të luftojmë bashkë për Shqipërinë. Të ngrihemi bashkë për të shporrur qeverinë e klrimit dhe korrupsionit. Bashkë për një qeveri tjetër të njerëzve”, shtoi kreu i PD.