Protesta e PD/Ja të gjithë skenarët e mundshëm…

Partia Demokratike dhe aleatët e saj në opozitë do të nisin nesër në mesditë një miting protestë para godinës së Qeverisë me synim dorëheqjen e saj, në funksion të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në 18 Qershor. PD shpreson në një pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve në këtë protestë, kjo edhe për shkak të situatës së rënduar ekonomike të qindra e qindra familjeve shqiptare. Por duket se peshën kryesore të protestës do të mbajnë qytetarë të ardhur nga rrethet, ku gjatë orëve të paradites disa qindra automjete pritet të sjellin në Tiranë mbështetës të opozitës. Pritshmëritë për protestën e nesërme nga selia blu janë të larta, megjithëse askush zyrtarisht nuk flet se cfarë do të ndodhë me këtë protestë, e cila mbahet vetëm 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve parlamentare. Ajo që dihet zyrtarisht është fakti se policia ka dhënë vetëm 4 orë leje për protestën, megjithëse paralajmërimet janë që ajo mund të zgjasë deri në orët e mbrëmjes.

Ajo që dihet me siguri është që në podiumin e improvizuar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, pranë dritareve të zyrës së Kryeministrit Edi Rama, i vetmi fjalim politik që do të mbahet do të jetë ai nga Kreu i PD-së, Lulzim Basha. Podiumi do të jetë i hapur për qytetarë, intelektualë, përfaqësues të shoqërisë civile apo grupeve të interesit, një skenar ky i përdorur vite më parë nga Partia Socialiste dhe i huazuar nga demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha.

Por askush në selinë e PD nuk mund të thotë zyrtarisht sesa kohë do të zgjasë kjo protestë, do e kalojë kohën limit që përcaktohet në lejen e dhënë nga Policia e Shtetit apo jo. Në kushte të tilla kur mungon informacioni zyrtar, ka nisur edhe hamendësimi i një sërë skenarësh, që nisin nga qëndrimi i protestuesve në shesh deri në dorëheqjen e Qeverisë dhe deri në tërheqjen e protestuesve si pasojë e ndërhyrjes së ndërkombëtarëve dhe garancive të dhëna prej tyre ndaj opozitës për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm.

Ambasada e SHBA në Tiranë përmes një njoftimi ka paralajmëruar se protesta mund të zgjasë deri në orët e mbrëmjes, cka duket se ka ndikuar në shtimin e fantazisë për skenarë të ngjashëm me ato të Rumanisë, ku protestuesit për ditë me rradhë kërkuan dorëheqjen e Qeverisë, duke zhvillluar protesta të njëhershme në disa qytete të vendit.

Një variant është që protesta të përfundojë brenda orës 16:00, cka duket se mund të ndodhë vetëm nëse nuk ka një pjesëmarrje të lartë dhe kushtet e motit mund të jenë të pafavorshme.

Një tjetër variant që qarkullon është që protestuesit të qëndrojnë në bulevardin kryesor të Tiranës deri në mesnatë, por ky do të krijonte problem për protestuesit që vijnë nga rrethet, të cilët ose duhet të udhëtojnë përgjatë natës për tu kthyer në shtëpitë e tyre, ose duhet të kalojnë orët e natës në kryeqytet.

Një tjetër variant është ai i instalimit të cadrave përballë godinës qeveritare, ndërsa protestuesit do të bëjnë rotacione, duke qëndruar në protestë deri në dorëheqjen e qeverisë. Ky skenar ka pak shanse të ndodhe, kjo edhe për faktin se kërkon një organizim tjetër dhe me shumë gjasa orët e mbetura nuk premtojnë sigurimin e kushteve për qëndrimin në shesh të protestuesve përgjatë orëve të natës dhe ditët në vijim.