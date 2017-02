Bushati i pergjigjet Vasilit dhe Gjoshes per OMN: Nostalgjike te filmave me diversante

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati Ditmir Bushati theksoi nga Shkodra se po kërkohet që të portretizohet reforma në drejtësi si cenim sovraniteti.

Reagimi i tij vjen ndërkohë që ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili e ka konsideruar si antikushtetuese Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit.

“Besoj se kjo reformë është konkretizim i përgjegjësive kolektive. Me reformën në drejtësi ndërtojmë një kulturë politike larg blloqeve të çimentuara. Nuk bie dakord me nostalgjikët e filmave me diversantë. Kërkojnë ta portretizojnë reformën në drejtësi si cenim të sovranitetit. Kërkojnë ta portretizojnë reformën si ndërhyrje e të huajve në punët tona”, tha Bushati.

Aii bëri këto deklarata gjatë takimi me forumet e Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës, duke theksuar se nuk ka zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa mburojë e së drejtësi dhe se një shoqëri e zhvilluar bazohet vendimin në sundimin e drejtësisë.