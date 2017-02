Protesta e 18 Shkurtit/Andis Harasani: E vonuar…, por ky eshte fillimi

Ish-deputet dhe ish-minister ne qeverite e Partise Socialiste, Andis Harasani, permes nje komenti ne rrjetet sociale, ka mbeshtetur protesten qe do te mbahet neser (18 Shkurt) ne Tirane dhe qe eshte thirrur nga opozita. Megjithese e cileson te vonuar, Harasani shprehet se pavaresisht pjesemarrjes ne te, askush s’ka pse te merzitet, pasi ky eshte vetem fillimi. Harasani rendit nje seri arsyesh sepse shqiptaret duhet te dalin dhe te protestojne, sikunder shpreh edhe nje mirekuptim per punonjesit e administrates publike, te cilet mund te mos dalin ne shesh ne protesten e thirrur nga PD. Me poshte po japim te plote komentin e ish-deputetit dhe ish-ministrit te PS-se, Andis Harasani.

Per protesten e 18 Shkurtit.

Eshte gjithnje lajm I mire kur degjon per proteste te opozites. Kushdo qeveri, dhe ajo me e mira, ka nevoje per opoziten qe te permiresoje punen e saj, te zgjohet nga rehatia e pushtetit.

Por ne Shqiperi eshte me shume se thjesht nje lajm I mire. Eshte nje hap i vonuar.

Do mirekuptoja kedo qe punon ne shtet te mos ishte ne shesh ne date 18, por nuk do e kuptoja dot kedo tjeter qe do mungonte. Sepse sbesoj se eshte njeri dakort me:

Rritjen e borxhit publik,

Rritjen e cmimeve,

Cmimi i naftes nga me te lartet ne bote,

Qyteteve qe u mbyllet fryma me ndertime te reja dhe u derdhet e beton e lyhen me ngjyra si te jene plaka qe u bejne make up

Rruget qe prishen cdo dite ose fillojne cdo 6 muaj si rruga e arbrit

Te shohin ne krye te bordit te instat ate qe gjithe jeten u ka shitur cigare e alkol ndersa sot u afron check up falas

Me palmat qe mbillen vend e pa vend e hiqen si te jene komca pantallonash

Me kryeredaktore gazetash e deri ne gazetare kulture qe hiqen nga puna

Me politikane qe jane dakort ta shkelin te huajte kushtetuten

Me tonaleta droge qe kapen cdo dite kudo

Me kazino e pika bastesh qe aksioni fundi i marrezise i ktheu ne eren e dashurise

Me spitale ku ndrrohen perdet ne zyren e drejtoreshes por jo carcafet e te semureve,

Me ilace qe u ndrrohet data e skadences

Me vepra arkeologjike qe varrosen per te vene ne vend endrrat e gjumit te drekes

E lista ska te sosur!