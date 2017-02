Policët pagesa shtesë për punën jashtë orarit

Punonjësit e policisë do të shpërblehen për orët shtesë, që do të kryejnë jashtë orarit zyrtar. Qeveria ka miratuar ne mbledhjen e fundit të keshillit të ministrave, shperbleme do te kete edhe për ditët e festave.

Kështu në bazë të vendimit të qeverisë, punonjësit e policisë do të punojnë 40 orë në javë, ndersa për çdo orë punë apo shërbim që kryhet nga ora 19:00 deri në 22:00, punonjësit e policisë përfitojnë një shtesë page prej 20%.

Rritje page në nivelin 50% do të përfitojnë ata efektive policie që do të punojnë nga ora 22:00 deri në 6:00 të mëngjesit.

Sipas vendimit, për orët e punës gjatë ditëve të festave dhe ato të pushimeve javore punonjësit e rendit do të përfitojnë 25% shtesë pagedhe kompensim kohe pushimi të barabartë me shërbimin e kryer jashtë orarit.

Po ashtu punonjësit të Policisë i jepet leje e pagueshme, për rastet, si më poshtë Martesen e tij 7 ditë, Martesën e fëmijës 5 ditë, Lindjen e fëmijës (baballarët) 3 ditë, Vdekjen e prindërve, të gjyshërve, të bashkëshortes/it, të fëmijës, vëllezërve, motrave 7 ditë; Ndërrim të banesës 3 ditë; Sëmundje të rënda të fëmijëve, prindërve 7 ditë, Përgatitjen dhe mbrojtjen e titujve të gradave shkencore për punën që kryejnë 10 ditë.

Pak dite me parë qeveria miratoi edhe vendimin për sigurimin e jetes për Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë dhe ato të RENEA