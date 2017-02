Miratohet rezoluta për Shqipërinë/ Fleckenstein: Mos shtyjmë më negociatat

Me 546 vota pro dhe 62 abstenim është miratuar në Parlamentin Europian rezoluta për Shqipërinë e hartuar nga eurodeputeti Knut Fleckenstein.

Kjo rezolutë vë në dukje se zbatimi i reformës në drejtësi është një progres i mirë në luftën kundër korrupsionit si dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në qershor të 2017 mund të provojnë që të jenë çelsi i avancimit të anëtarësismit në BE dhe hapjes së negociatave, raporton Ora News.

Knut Fleckenstein: “Që nga vera e vitit 2014 Shqipëria ka qenë kandidate për anëtarësim në BE dhe që atëhere ka bërë progres të vazhdueshëm. Miratimi i reformës së gjyqësorit është një moment historik në rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE duke u bërë një vend modern. Më pak korrupsion dhe me pak krim të organizuar është e rëndësishme për jetën e përditshme të Shqiptarëve. Megjithatë ne nuk duhet të shtyjmë vendimin për fillimin e negociatave për anëtarësim”.

Eurodeputetët mirëpresin progresin e Shqipërisë në reformat lidhur me integrimin në BE, siç është ajo në gjyqësor. Eurodeputetët mbeten të shqëtësuar për drejtësi selektive, korrupsionin, zgjatja e procedurave gjyqësore dhe ndërhyrja e politikës në hetime.