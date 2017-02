Reali tregoi fuqinë e kampionit ndaj Napolit

Real Madridi tregoi fuqinë e kampionit në përballje me Napolin, duke shënuar fitore me rezultat 3:1, në ndeshjen e parë të tetës së finales së Champions League. Skuadra italiane e para avancoi, kur në minutën e 8-të Hamsik për bukuri pasoi një top deri të Lorenzo Insigne, ky i fundit e vërejti daljen e portierit Navas dhe e befasoi me një goditje nga rreth 30 metra, 0:1.

Goli i hershëm nuk e demoralizoi kampionin në fuqi, por shumë shpejt barazuan rezultatin. Në minutën e 19-të, Carvajal për mrekulli harkoi dhe Karim Benzema nga rreth 5-6 metra me kokë e plasoi topin në rrjetë, 1:1.

Në pjesën e dytë Reali u dëshmua edhe më i mirë dhe shënoi edhe dy herë të tjera. Në minutën e 49-të, Ronaldo nga vija fundore e ktheu topin deri të Toni Kroos i cili nga rreth 15 metra me gjuatje të fortë e të saktë e fërfëlloi në këndin e poshtëm të portierit Reina, 2:1.

Pas pesë minutave (54’) Casemiro shënoi eurogol. Ai nuk e ka pritur topi të bie në tokë dhe nga rreth 22 metra me një goditje shumë të fortë e lë të shtangur portierin Reina, 3:1.

Napolin e pret sfidë e vështirë në vatër të tyre për ta përmbysur këtë rezultat, ndërsa Reali ka një epërsi të mirë, por jo edhe komode për në “San Paolo”.

Reali-Napoli 3:1

Stadiumi “Santiago Bernabéu:, Madrid.

Gjyqtar: D. Skomina (Sllovenia).

Shënues: Benzema (19’), Kroos (49’) e Casemiro (54’) – Insigne (8’).

Kartonat e verdhë: Ramos, Modriç – Mertens, Zielinski.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos (Pepe 71’), Varane, Marcelo, Modriç, Casemiro, Kroos, Rodriguez (Lucas 76’), Benzema (Morata 82’) dhe Ronaldo.

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski (Allan 75’), Diawara, Hamsik (Milik 83’), Callejon, Mertens dhe Insigne.