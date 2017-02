Komisioni Hetimor për CEZ/Mazhoranca rrëzon kërkesën e Shkelzenit, por Ballën e habit “Vila B9”

Mazhoranca në Komisionin Hetimor për ÇEZ rrëzoi me pesë vota kundër dhe një abstenim, kërkesën e Shkëlzen Berishës për përjashtimin e kryetarit të Komisionit Balla në seancat për marrjen në pyetje të tij.

Balla: “Hedhim në votim kërkesën drejtuar Komisionit Hetimor, nënshkrues Shkelzen Berisha, i biri Saliut dhe Lirisë, i datëlindjes 27.02.1979, lindur dhe banues në Tiranë, me shtetësi dhe kombësi shqiptare. Banues normalisht në Vilën B9 në Lundër, Tiranë.Normalisht, këta nuk jetojnë dot në apartamente të thjeshta, banojnë vetëm në vila. Më falni që bëra komente po vila B9 bën shumë sy. Objekti i kërkesës, përjashtimi i zotit Taulant Balla nga kryesimi i seancës së pyetjes”.

Balla sqaroi edhe pse abstenoi.

Balla: Abstenova për ti thënë sërish të birit të ish-kryeministrit që thotë ka konflikt interesi pavarësisht se nuk kam asnjë konflikt interesi me të. Nuk kam asnjë konflikt interesi as me babain e tij, kam konflikt interesi vetëm për një shkak që nuk ka të bëjë fare me të, për të gjitha të këqiat që u kanë bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të dalësh të protestosh me 18 shkurt, që është e shtunë, për varfërinë dhe i biri që nuk bën asnjë ditë punë në asnjë bordoro, të marrë dhe jetojë në vilën B9 në Lundër këtë mund ta bëjnë vetëm këta.

Sakaq kryetari i Komisionit Balla tha se do të thirrjen sërish dëshmitarët Kalaj dhe Berisha. Për këtë të fundit, paraqiti dhe penalitetet që rrezikon në rast refuzimi.

Balla: Biem dakord që të vazhdojmë seancën përsëri me thirrjen e shtetasit Nue Nikë Kalaj. Policia e Shtetit ka marrë masat dhe ka njoftuar të gjitha pikat kufitare që shtetasi Nue Nikë Kalaj në momentin më të parë që kalon kufirin për të hyrë në Shqipëri apo për të dalë nga Shqipëria të shoqërohet menjëherë nga policia dhe të vijë të dëshmojë para komisionit. Së dyti, edhe shtetasin, pavarësisht përpjekjeve për të mos dëshmuar, mendoj që shtetasin Shkelzen Sali Berisha ta rithirrim në mbledhje Komisioni për të tentuar për herë të fundit marrjen e dëshmisë, në rast të kundërt ju bëj me dije se nëse personi nuk do bëjë dëshminë sipas nenit 307 të kodit penal “refuzimi për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth dijenisë për kryerjen e një vepre penale apo të autorit të saj përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim deri në një vit.Gjithashtu sipas kodit të proçedurës penale, në përfundim të hetimeve të këtij Komisioni, i kërkojmë Prokurorisë së shtetit shqiptar të marrë dëshminë e një dëshmitari./Oranews/