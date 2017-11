Shqipëria ul taksën për avionët që do të përdorin hapësirën ajrore në 2018

Të gjithë kompanitë ajrore që kalojnë në hapësirën shqiptare paguajnë tarifë e cila për vitin 2018 do të ulet me 3.9 për qind krahasuar me vitin aktual. Përgjatë 2017 kompanitë kanë paguar 49.68 euro për llogari të Shqipërisë. Kjo është e ndarë nga tarifa që kompanitë ajrore paguajnë për terminalet. Lajmin për uljen e kësaj tarife e bëri të ditur Albcontrol i cili ishte i pranishëm në sesionin 109 të Komitetit të Zgjeruar për Tarifat e Korridoreve Ajrore, i cili u mbajt zhvillohet në EUROCONTROL, më datat 22-23 nëntor 2017. Pikërisht këtu u aprovua edhe Unit Rate 2018 për Shqipërinë.

Albcontrol për “taksat: ajrore

“Përfaqësuesit e IATA përshëndetën iniciativën e vendit tonë për uljen e Unit Rate me 3.9% krahasuar me një vit më parë, dhe falënderuan Shqipërinë në emër të gjithë përdoruesve të hapësirës ajrore.

Komiteti i Zgjeruar zhvillon të paktën dy seanca në vit (në qershor dhe nëntor) dhe përbën forumin kryesor për konsultimin shumëpalësh me përdoruesit e hapësirës ajrore. Në seancën e Qershorit, shtetet paraqesin vlerësimet e tyre paraprake për llogaritjen e kostos bazë për vitin e ardhshëm, ndërsa në Nëntor diskutohet mbi shifrat përfundimtare dhe llogaritjen e kostos për njësi për vitin pasardhës” thuhet në njoftimin e Albcontrol.

Çfarë janë tarifat për terminalet dhe përdorimin e hapësirës

Këto janë tarifa që vendosen nga secili vend anëtar i Eurocontrol. Në secilën prej tyre përfshihet masa e aplikuar e taksës, një përshkrim për përjashtimet, detaje për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, kushtet e pagesës dhe informacion tjetër praktik.

Çdo vend anëtar i Eurocontrol vendos një tarifë për përdorimin e hapësirës ajrore për të cilin ai është përgjegjës. Çdo nëntor Komisioni i zgjeruar aprovon bazat e taksës për vitin në vijim.