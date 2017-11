U pergjua ne biseda me grupe kriminale, Dako: Ja si eshte e verteta…

Vangjush Dako ka folur sot ne Durres ne lidhje me lajmin qe po qarkullon prej ditesh, denoncuar se pari nga kreu i PD, se ai permendet ne pergjime me trafikante droge ne dosjen hetimore te EULEX.

“Nuk ka asnje gje te vertete nga cfare thuhet per mua. Opozita kerkon te baltos punen tone, dhe do te pengoje objektivat tona. Une e kam thene edhe ne reagimin tim ne Facebook, se nuk me trembin keto thashetheme”-ka thene Dako.

Ai ka theksuar me tej, se eshte i vendosur te beje punen per te cilen e kane votuar qytetaret. “Dua tu sherbeje me devotshmeri atyre qe kane besuar tek mua”- ka thene Dako.