Deputeti i PS-së thirrje ish- drejtorëve te policisë: Dorëzohuni një orë e më parë

Për ish-drejtorët e Policisë ndaj të cilëve janë lëshuar urdhër-arrestet nga prokuroria reagoi edhe deputeti i PS-së, Pjerin Ndreu. Ai u bën thirrje të dorëzohen një orë e më parë pasi shmangia nga urdhër-arresti është e papranueshme për një zyrtar të lartë.

“Ish- zyrtaret e policise ndaj te cileve ka urdher arresti duhet te dorezohen nje ore e me pare ! Shmangia nga ekzekutimi i arresteve eshte e papranueshme per nje ish- zyrtar te rangut te larte ! Te paraqiten para drejtesie e te japin deshmi per akuzat, perndryshe pozita e tyre kompromentohet dhe le hije dyshimi te forta per implikimin e tyre ne rrjete kriminale !