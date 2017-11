Gjosha ka një paralajmërim të rëndësishëm: Ky është vetëm fillimi!

Në një konferencë për shtyp, kryetarja e Lëvizjes së Gruas për Integrim, Klajda Gjosha teksa ka falënderuar gratë që ishin të pranishme në konventën e mbajtur një ditë më parë, ka bërë me dije se ky është vetëm fillimi i një marshimi të gjatë të tyre kundër kësaj qeverie.

“Dua ti siguroj të gjitha gratë dhe vajzat që ky është vetëm fillimi I marshimit tonë drejt ndryshimit, dhe unë kam bindjen se së bashku jo vetëm do të punojmë për një Shqipëri më të mirë, por duke filluar nga sot nuk do të ndalemi më derisa politika të ndahet plotësisht nga krimi dhe ne t’ja kthejmë Shqipërinë tonë të dashur fëmijëve tanë sepse e ardhmja I takon vetëm atyre”, tha Gjosha.

Ajo u ndal në realitetin në të cilin punojnë dhe jetojnë sot familjet shqiptare, arsye që sipas saj duhet të ngrenë në këmbë gjithë shqiptarët që po rrënohen dita ditës nga buxheti skandaloz i qeverisë së drejtuar nga Edi Rama.

“Kërkon shumë kurajo nga ana e tyre, të rrezikojnë vendet e punës, të rrezikojnë bukën e gojës të fëmijëve të tyre për të ngritur zërin kundër një realiteti të hidhur me të cilin ne të gjithë po përballemi sot. Por askush më mirë se sa gratë do të mund ti bënin ballë këtij presioni politik, që është aq sa psikologjik, aq sa edhe I pamoralshëm. Kishte shumë arsye që ajo sallë ishte e mbushur plot dje. E para sepse duhet ti jepet fund lidhjeve të politikës me krimin dhe e dyta sepse situata financiare është kthyer në një dhimbje të madhe për çdo familje shqiptare. Shpresa e fundit që mund të mbahej te buxheti I vitit të ardhshëm, I vitit 2018, fatkeqësisht edhe ky buxhet rrënon akoma më shumë situatën në familjet tona. Është një buxhet që I shtyn të varfrit drejt varfërisë më ekstreme dhe po detyron shtresën e mesme, por edhe rininë e këtij kombi që të largohet nga Shqipëria”, tha nder te tjera deputetja e LSI-se.