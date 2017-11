Djali i George Soros në Tiranë, zbulohet persnoni me të cilin po drekon (Video)

Djali i manjatit hungarezo- amerikan, George Soros, Alexander Soros ndodhet në Tiranë.

Ka qenë vetë Alex Soros që ka postuar dje foto nga Tirana, ndërsa sot ai po drekon me një nga miqtë e tij, nënkryetarin e bashkisë së Tiranës, Arbi Mazniku.

Ndërkohë që pyetja që na lind të gjithëve është pikërisht nëse do të ketë apo një takim me kreun e qeverisë, Edi Rama dhe me atë të bashkisë Erjon Veliajn?

Soros dhe Rama janë takuar pak kohë më parë në SHBA, ku ka qenë vetë i biri, Alex, që e ka bërë public lajmin ndërsa nga kryeministria nuk kishte asnjë njoftim.

Ndërkohë që Alex Soros erdhi në Tiranë pas vizitës në Beograd ku takoi Presidentin Alexander Vuçiç.