Do dëshmojë për çështjen ‘Tahiri-Habilaj’? – Reagon deputetja e PS-së

Ka reaguar deputetja e PS-së emri i të cilës u lakua dje si personi që do të dëshmojë në lidhje me çështjen ‘Tahiri – Habilaj”.

Gjebrea ka mbajtur postin e zëvendësministres së Brendshme gjatë kohës kur Tahiri ka qenë ministër. Ajo ka thënë se ky lajm që ka dalë dje është i pavërtetë por nëse do të thërritet për të dëshmuar, do të shkojë. “Jam e hapur me mediat dhe prokurorinë. Nëse do më thërrasin jam e gatshme të shkoj”, tha ajo për news 24.