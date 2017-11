Reforma e ujit, Gjiknuri paralajmëron aksionin e qeverisë: Çdo konsumator me kontratë e matës

​Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjinkuri paralajmëroi sot aksionin që do ndërmarrë qeveria.

Në një takim me donatorët kreu i ministrise foli për reformën e ujit të pijshëm, aksionin që do të ndërmerret shumë shpejt nga qeveria.

Gjiknuri paralajmëroi reformim rrënjësor në sektorin e ujit, pasi ngelet shqetësim niveli i lartë i humbjeve. Mes të tjerash ministri tha se gjysma e humbjeve është për shkaqe menaxheriale, ndërsa shtoi se brenda 2018-ës çdo konsumator dot të jetë me kontratë dhe matës.

“Reformim rrenjesor ne sektorin e ujit. Uji duhet të behet formalizim dhe menaxhim optimal. Reforma e ujit caktohet se faza e parë është 90-ditore. Shqetësimi i madh niveli i humbjeve në rrjetin e ujit. Një menaxhim i mirë, do të sillte reduktimin e humbjeve për të rritur investimet. Paralelisht me reformën duhet një reformë për ta formalizuar sa më parë. Kemi ndërmarrë edhe aksionin për formalizimin; faza e parë 90 ditore që përfundon në 1 shkurt, ku janë ftuar qytetarët që të bëjnë formalizimin duke mos pasur penalitete. Faza e dytë do të synohet formalizimi i të gjithë sektorit. Reforma synon: Orientim, ndarjen e përgjegjësive, krijimi i shoqërive të qëndrueshme dhe forcim i kapaciteteve njerëzore” deklaroi ai.