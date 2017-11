Jennifer i kthehet tregut të beqareve

Rikthehet përsëri beqare Jennifer Lawrence, pasi u nda nga regjisori Darren Aronofsky pas një viti lidhjeje Fituesja e Oskarit dhe regjisori thuhet se e kanë ndërprerë lidhjen e tyre para një muaji dhe janë ndarë menjëherë.

Ish çifti ishin takuar gjatë xhirimeve të filmit psikologjik dhe horror “Mother” më 2016. Çifti ishin parë bashkë edhe në fillim të këtij muaji në ceremoninë e ndarjes se çmimeve “Governor’s”, edhe pse ata ishin të ndarë.

Çifti bashkë ishin parë edhe në tepihun e kuq të Festivalit të filmit në Vvenedik në shtator të vitit 2017. Jennifer para kësaj lidhje ishte në lidhje me frontmanin e Coldplay, Chris Martin ndërkaq lidhje më të ghatë e ka pasur me Nicholas Hoult që u takua në filmin “Men: First Class”.