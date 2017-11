‘Çështja Tahiri’/Prokuroria kerkon arrestimin e 3 ish zyrtareve te larte

Një prej të zyrtarëve për të cilën është lëshuar urdhër-arrest nga prokuroria është ish-drejtori i Policisë së Vlorës, Jaeld Çela.

Burimet bëjnë me dije se Çela është një nga 3 personat që pritet të arrestohet në këto moment, pasi fletë-arrestet janë në duart e policisë për t’u ekzekutuar. Çela ka drejtuar policinë e Vlorës nga shtatori 2014 deri në prill të 2017, ndërsa më parë ka drejtuar drejtorinë e policisë së Durrësit.

Çela u emërua në krye të Policisë Vlorë, në shtator të tre viteve më parë, kur ministër i Brendshëm ishte Saimir Tahiri. Deri atë kohë, Çela ishte në krye të Policisë së Durrësit. Më pas, me ardhjen e Famtir Xhafës në krye të Ministrisë së Brendshme, Çela u zëvendësua në këtë detyrë. Postin e kreut të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë e morri Gentjan Shehaj, i cili edhe e mban aktualisht.

Me pare, u be e ditur se tre urdhër-arrestet për zyrtarë të akuzuar si të implikuar në çështjen Tahiri pritet të ekzekutohen nga policia. Urdhër-arrestet bazohen në hetimet që ka kryer Prokuroria e Krimeve të Rënda në lidhje me dosjen Habilaj, ku rezulton i përfshirë edhe ish-ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri