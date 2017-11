Nis testimi i administratës, ja pyetjet për punonjësit

Starton testimi i punonjësve të administratës publike.

Departamenti i Administratës Publike ka përcaktuar drejtoritë, inspektoratet dhe entet e para shtetërore, punonjësit e të cilëve do t’i nënshtrohen provimit për testimin e njohurive, sipas pozicionit të punës. Punonjësit që nuk e kalojnë këtë provim, duke mos marrë minimumi 51 pikë, humbasin vendin e punës. Lëvizja vjen pas disa paralajmërimeve radhazi të kryeministrit Edi Rama për nisjen e operacionit kundër analfabetizmit në administratën shtetërore, ndarjen e administratës nga politika, largimin e militantëve të cilët nuk kanë lidhje me vendin e punës dhe rekrutimin e njerëzve të mirëtrajnuar. Testimit, sipas një kalendari kohor, do t’i nënshtrohen punonjësit në të gjithë nivelet e administratës publike, por procesi do të nisë fillimisht me organet me funksione inspektuese.

Provimi i parë do të zhvillohet në datën 9 dhjetor të 2017. Testimi do të shërbejë si një mekanizëm ligjor për të largimin e militantëve nga zyrat e shtetit, gjithnjë nëse nuk marrin pikët e mjaftueshme në provim. “Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në Vendimin nr. 1037, datë 16/12/2015 të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë, për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë”, Departamenti i Administratës Publike do të fillojë testimin për të vlerësuar përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë, për nëpunësit civilë në të gjithë strukturat me funksione inspektimi, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil. Testimi për vlerësimin periodik për fitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do të bazohet në njohuritë mbi ndryshimet e ndodhura në legjislacionin e fushës së inspektimit”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Administratës Publike.

Drejtoritë e para

Punonjësit e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe të drejtorive të bujqësisë do të jenë të parët që do t’i nënshtrohen testimit me shkrim për përditësimin e njohurive. Dy drejtoritë, kaq të jetike për nga rëndësia, janë lakuar shpesh për prezencën e madhe dhe të pamerituar të militantëve partiakë. Më datën 9 dhjetor do të testohen gjithashtu edhe punonjësit e Njësisë së Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit. Ankthit të provimit nuk do t’i shpëtojnë as punonjësit e Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Inspektoriatit Shtetëror të Ujërave, Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës.

Pyetjet

Testi për punonjësit e drejtorive të mësipërme do të përmbajë pyetje teorike dhe ushtrime praktike. Testimi do të realizohet duke mbajtur në konsideratë fushën/drejtimin specifik të veprimtarisë inspektuese sipas përshkrimeve të secilit prej grupeve të inspektorëve. Më konkretisht, pyetjet do të ndërtohen duke u bazuar në vendimet, udhëzimet dhe ligjet në fuqi rreth veprimtarisë së punonjësve të drejtorive të përcaktuara.

Drejtoritë që do testohen

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Drejtoritë e bujqësisë

Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut

Inspektoriati Shtetëror i Punës

Inspektoriati i Shërbimeve Shoqërore

Inspektoriati Shtetëror i Arsimit

Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve

Inspektoriati Shtetëror i Ujërave

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës

Legjislacioni mbi të cilin do të ndërtohen pyetjet

Për punonjësit e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Ligji për inspektimin

Ligji për ushqimin

Ligji për vreshtarinë, vëren dhe produktet e tjera të rrushit

Ligji për prodhimin biologjik

Ligji për licencat, autorizimet dhe lejet

Ligji për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit”

Ligj për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me bazë qumështi

Ligj për shërbimin veterinar

Ligj për mbrojtjen e bimëve

Ligj për plehrat e përdorimit për bimësinë

VKM për organizimin dhe funksionimin e AKU

VKM për ambalazhet dhe mbetjet e tyre

VKM për rregullat e inspektimit karantinor fitosanitar etj.

Për punonjësit e drejtorive të bujqësisë

Ligji për inspektimin

Ligj për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Ligj për mbarështimin e blegtorisë

Ligj mbi shërbimin veterinar

Ligj mbi sistemin e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve

VKM për ruajtjen in-situ të racave autoktone të bagëtive të imta etj.

Për punonjësit e Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit

Ligj për inspektimin

Ligji për sistemin arsimor parauniversitar

VKM për organizimin dhe funksionimin e Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit

Për punonjësit e Inspektoriatit Shtetëror të Punës

Ligji për inspektimin

Ligji për inspektimin e punës dhe inspektoratin shtetëror të punës

Kodi i Punës

Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë

Ligji për ndihmën dhe shërbimet shoqërore

Ligji për nxitjen e punësimit

Ligji për të huajt

VKM për inspektimin e punës së detarëve

VKM për përcaktimin e aksidentit në punë

VKM për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier

Për punonjësit e Inspektoriatit të Shërbimeve Shoqërore

Ligji për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

VKM për standardet e shërbimeve shoqërore

Për punonjësit e Njësisë së Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit

Ligj për Inspektimin

Ligj për lojërat e fatit

VKM për përcaktimin e mënyrave, formave, kritereve dhe rregullave për organizmin e lojërave të fatit

VKM për miratimin e minimumit të specifikimeve teknike të pajisjeve të lotarisë kombëtare

VKM për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të komisionit të apelimit të gjobave

Për punonjësit e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

Ligj nr. 10433, datë 16.6.2011 për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë

Ligj për sektorin minerar

Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë

Ligj për përdorimin civil të lëndëve plasëse

VKM për organizimin dhe funksionimin e repartit inspektim shpëtim miniera

VKM për procedurën e dhënies së autorizimit, për përdorimin civil të lëndëve plasëse

VKM për sigurimin për përdorimin civil të lëndëve plasëse

Për punonjësit e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut

Ligji për inspektimin

Ligji për të drejtën e autorit

Ligji nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për pronësinë industriale” i ndryshuar;

Ligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore

Ligji për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut

Ligji për detergjentët

Ligji për metrologjinë

Ligji për turizmin

Për punonjësit e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve dhe Inspektoriatit Shtetëror të Ujërave

Ligj për inspektimin

Ligj për mbrojtjen e mjedisit

Ligj për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Ligj për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis

Ligj për efiçencën e energjisë

Ligj për mbrojtjen e biodiversitetit

Ligj për zonat e mbrojtura

Ligj për vlerësimin e ndikimit në mjedis

Ligj për lejet e mjedisit

Ligj për vlerësimin strategjik mjedisor

VKM për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta

VKM për normat e shkarkimeve në ajër

VKM për normat e cilësisë së ajrit

VKM për të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor

Ligji për menaxhimin e integruar të burimeve ujore

Për punonjësit e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Ligj për inspektimin

Ligj për inspektoratin sanitar

Ligj për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit

Ligj për shëndetin publik

Ligj për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit

Ligj për substancat dhe preparatet kimike

Ligj për Parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut

Ligj për licencat, autorizimet dhe lejet

Ligj për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it

Ligj për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese

Ligj për kujdesin shëndetësor

Ligj për ndërprerjen e shtatëzanisë

Ligj për shërbimin stomatologjik

Ligj për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji

Ligj për administrimin e zhurmës në mjedis

VKM për administrimin e mbetjeve spitalore

VKM për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme

VKM për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e spitaleve

VKM për miratimin e rregullores “Cilësia e ujit të pijshëm”

VKM për parandalimin e transmetimit të HIV/AIDS

VKM për klasifikimin e produkteve biocide

