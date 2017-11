Ministrja Xhaçka takon komandantin e Misionit të NATO-s në Afganistan, John Nicholson.

Takimi me general Nicholson, Xhaçka konfirmon rritje të numrit të trupave shqiptare në Afganistan.

“Prej 15 vitesh Shqiperia eshte kontribuese per paqen. Do kemi rritje të trupave ushtarakë në Afganistan, Na keni zbardhur faqen dhe na keni bere krenare”, tha ajo ndërsa ndodhet per nje vizite prane trupave usharake ne Afganistan.