Big Mama tregon historinë më të trishtë të jetës së saj

Këngëtarja energjike do ta bënte shpejt për vete publikun edhe për fizikun që kishte, ekstravagancën në skenë, sportivitetin dhe origjinalitetin, që shumë pak kolege të saj e kishin.

Mbipesha jo vetëm që nuk e penalizoi Big Mamën, por përkundrazi, e bëri edhe më interesante në sytë e publikut. Ky i fundit, madje, e pranoi që në fillim ashtu siç ishte, ndaj edhe suksesin, sot, ajo ua dedikon të gjithë atyre që e kanë përkrahur në çdo kohë, pavarësisht me disa kile më pak apo më shumë.

Megjithatë, pas atij emri që ne të gjithë kemi kujtuar se ajo e ka për shkak të trupit të shëndoshë, në të vërtetë qenka fshehur një histori e trishtë. E ftuar këtë pasdite në “Rudina”, Big Mama rrëfeu edhe historinë që e lidh gjithmonë me emrin e saj. Ajo tha se ishte ende shumë e re, vetëm 17-vjeçare, kur njëri prej miqve të saj më të mirë, i ndarë nga jeta tragjikisht, i kishte ngjitur këtë emër: “Big Mama ma ka lënë shoku im i ngushtë i ndjerë. Unë isha 17-vjeçare, ai 18 vjeç. Lirakut i kam kushtuar edhe një këngë. Kur dola për herë të parë në skenë me emrin e vërtetë, Besiana, nuk pati ndonjë impakt të madh. Ndërsa një vit më vonë, pas ndarjes së tij nga jeta (në atë kohë ishte Nota Fest), viti 2004, impakti ishtë i jashtëzakonshëm. Vendosa të dal me këtë emër në kujtim të tij dhe në këtë mënyrë do ta kujtoj gjithmonë”, – tha Besiana, e cila, ka vendosur ta ruajë gjithmonë kujtimin e mikut të saj të ndjerë.