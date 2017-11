Vettingu, Komisioni i Kualifikimit: Nuk zgjidhim çështjet, hetojmë gjyqtarët

Përmes një komunikate për shtyp, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit informon se gjendet përballë një numri të madh ankesash nga publiku mbi vendimet gjyqësore dhënë ndaj tyre.

Por ky komision thekson se nuk ka për kompetencë ligjore të trajtojë çështjen gjyqësore në themel, pra, nuk do të kryejë funksionet e gjykatës të lartë, por të gjitha provat dhe faktet, që qytetarët do të bashkëngjisin me Formularin e Denoncimit, merren ne konsiderate gjatë procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve apo prokurorëve dhe në dhënien e vendimit vetëm për këta subjekte.