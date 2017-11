LSI, apel Rames: “Kryeministër nuk t’a kemi borxh një ’97 të dytë”

Kreu i grupit parlamentar socialist, Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me lajmin se vendi ynë rrezikohet të paguajë rreth dy miliardë dollarë për prishje të disa kontratave. Vasili i kërkon Ramës të reagojë dhe të marrë përsipër dështimin në këtë sektorë, pasi shqiptarët sipas tij nuk meritojnë një ‘97 të dytë.

Reagimi

Kryeministër, vrite frikën dhe fol për 2 miliardë eurot që rrezikon Shqipëria, nuk ta kemi borxh një tjetër 97′.

Shqiperia rrezikon te paguaje rreth 2 miliard euro per prishjen e disa kontratave.

Kjo shume parash eshte nje termet financiar per ekonomine e vendit dhe per cdo shqiptar.

Eshte e barabarte me pasojat qe shqiptaret provuan deri ne palce me renien e piramidave financiare ne 1997.

Kryeministri fajtor hesht. Ky gjitholog i palodhur, qe flet per gjithçka dhe per asgje hesht. Ky pergjegjes per kete situate katastrofike hesht. Ky mosreagues per zgjidhjen e situates, megjithëse eshte paralajmeruar zyrtarisht hesht.

Apo mendon ky se sikurse me drogen, qe pasi ky permbyti vendin i futi nje leter europes dhe lau duart,po keshtu do te beje edhe me keto miliarda qe rrezikon te paguaje Shqiperia dhe shqiptaret e varfer.

Mjaft u trembe, vri friken kryeminister dhe fol per 2 miliardet, pastaj fol per brekushet yamamoto, pikturat, bienalet e artit dhe mijëra vanitetete te nje mendjehumburi.