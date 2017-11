Kryeministri Edi Rama tha se lejet mjedisore jane dhene pa kriter, por nga ana tjeter asnje institucion nuk ka monitoruar se sa respketohen ato. Kjo, sipas tij, ka cuar ne nje stituate dramatike ne mjedis. I pranishem ne prezantimin e operacionit kombëtar për pastrimin e mjedisit: “Pastrojmë Shqipërinë që duam”, Rama tha se ky aksion do te të jetë afatgjatë.

“Ne kemi bërë një reflektim të gjatë dhe të thellë për ti dhënë vazhdimësi këtij aksioni duke e kthyer në një operacion afatgjatë dhe për ta shoqëruar të gjithë këtë proces me disa ndërhyrje të rëndësishme të natyrës ligjore dhe me disa ristrukturime të rëndësishme brenda për brenda mekanizmit të qeverisjes në mënyrë që çdo vit kur dita e këtij aksioni të vijë Shqipëria të jetë me e pastër se një vit më parë.

Nderkaq, ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, tha se, nga data 1 qershor e vitit të ardhshëm, kjo ministri nuk do të japë më leje mjedisore për aktivitetet që nuk janë në planet e bashkisë. Gjatë një aktiviteti për operacionin e pastrimit të Shqipërisë, Klosi tha se duhen vullnet dhe bashkëpunim institucional për të menaxhuar situatën e pastrimit të Shqipërisë.

“Katër vjet shkon ai vendimi sa në një zyrë në një tjetër dhe nuk ka një përcaktim të qartë, të cilën ekspertët e kanë shumë të qartë si bëhet. Si përcaktohen kostot, si përcaktohet tarifa dhe si përcaktohet menaxhimi në landfill? Kjo bën që të harxhohen goxha para, por para që nuk kanë një sistem menaxhimi. Çfarë do bëjmë? Fare thjeshtë, ekspertët e kanë gati, mendoj dhe me vullnetin e kryeministrit brenda këtij viti, ne do të përcaktojmë tarifimin e këtij procesi për të menaxhuar më mirë fondet që kemi në dispozicion.

Kemi goxha para. Të njëjtën histori, të njëjtën process dhe vullnet për t’i shkuar gjërave deri në inde, do të ndjekim me problematika të tilla mjedisore që na krijohen në këtë situatë. Kështu do te bëjmë për zhurmat. Bashkitë kanë detyrimin të përcaktojnë zonat, në të cilat do të lejohet zhurma. Ndërkohë, Ministria e Mjedisit në datën 1 qershor nuk do të japë leje medisore për aktivitete që nuk janë në planet e bashkisë. Është fare e thjeshtë. Një ditë punë. Bashkitë miratojnë planet ku do lejohet zhurma, ministria jep ose nuk jep leje mjedore. Kaq e thjeshtë është kjo histori. Po kështu edhe me plastikat, vajrat, skrapin, mbetjet spitalore, pastrimin e bregdetit. Kemi raste konkrete si gjërat zgjidhen me vullnet, por ama me seriozitet, kontroll dhe me bashkëveprim”, tha Klosi.