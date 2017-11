Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili i cili ishte pjesë e delegacioit shqiptar të Tryezës së Nivelit të Lartë për Integrimin e Ballkanit Perëndimor në Parlamentin Europian, u ka kërkuar vendeve të BE-së që të flasin me zë të lartë për atë që po ndodh në Shqipëri.

Vasili theksoi se vendet anëtare të BE-së, duhet të flasin qartë për zgjedhjet e vjedhura dhe për kanabizimin e Shqipërisë. Sipas tij shqiptarët e duan Europën dhe duan të jenë sa më parë pjesë e BE-së, por jo duke bashkëjetuar me krimin.

‘Europa duhet të flasë më në fund në mënyrë direkte për zgjedhjet e blera, për trafikun e drogës dhe për krimin e organizuar.Duhen vënë detyra të qarta që të mund të monitorohen ashtu siç u veprua për liberalizimin e vizave. Shqiptarët besojnë tek integrimi europian por jo sa më parë. Inkurajimi i Europës për ne pozitiv, por jo bashkëjetesë me problemet e rënda të qeverisë që po e bëjnë integrimin një ëndërr të parealiziueshme. Të gjithë duam një integrim europian sa më të shpejtë,por duam edhe një integrim me përmbajtje dhe të merituar. Nese Europa nuk do të jetë e prerë në zgjidhjen e problemeve që kanë tronditur shoqërinë shqiptare do të mbetemi tek dera e Europës, pa hyre kurrë në të’, u shpreh Vasili.