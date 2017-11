Çudira shqiptare/SHISH, tender për blerjen e luleve “gojë ujku” dhe “gjize”

Në vend të tij u komandua zëvendësi, Helidon Bendo. Ky i fundit është propozuar nga kryeministri për drejtues të ri, ndërsa ende nuk është dekretuar nga presidenti Ilir Meta. Megjithatë, gjatë kësaj kohe Bendo ka vijuar të ketë rolin e titullarit, madje duke bërë edhe tendera.

Tpz.al ka siguruar dokumentet e një tenderi të SHISH. Normalisht, ky shërbim blen pajisje përgjimi, telekomunikacioni, por, drejtuesi i ri ka menduar ta fillojë ndryshe detyrën e re. Blerjen e parë, Bendo e ka për lule, por që nuk janë të zakonshme.

Në dokumente përcaktohet se SHISH do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit prej 34 450 lekë, pa TVSH, me objekt “blerje lule stinore”. SHISH kërkon 400 lule “vjollca”, 150 lule “Misiri”, 90 lule “gojë ujku” dhe 49 lule “gjize”. Nga emri i luleve, duken të tmerrshme, por në fakt janë tepër të veçanta.

Sipas Shërbimit, lule “vjollca” duhet të jetë e shkurtër, të vendosura në vazo plastike një përdorimshe, me gjatësi të kërcellit 10 cm, me ngjyra të ndryshme dhe të çelura. Lule

“Misiri” duhet të jenë të shkurtëra në vazo plastike një përdorimshe, me gjatësi të kërcellit 10-15 cm, me ngjyra të ndryshme dhe të çelura.

Ndërkohë, lule “gojë ujku” duhet të jenë të shkurtra në vazo plastike një përdorimshe me gjatësi të kërcellit 10-15 cm, me ngjyra të ndryshme dhe të çelura. Lulet e “gjizës” duhet të jenë të shkurtëra në vazo plastike një përdorimshe, me gjatësi të kërcellit 10-15 cm, dhe të çelura.

Mësohet se lulet do të blihen 5 ditë nga bërja e tenderit, ndërsa dokumenti mban emrin e Helidon Bendos. Mesa duket, godina e SHISH që më tepër simbolizon misterin dhe frikën, tashmë ka vendosur të “zbutet” me disa lule të ralla./TPZ.AL/