Dita e nesërme (data 21 nëntor) do të përkojë me 1-vjetorin e vdekjes së këngëtarit të ri Ergi Dini. Por gjatë ditës së sotme motra e tij gjithashtu këngëtare Barbana Dini e ka përkujtuar në rrjete sociale përmes një postimi ku shkruan: “Zot, ma mbaj afër vetes!,”-përfundon Barbana. Ergi ndërroi jetë si pasojë e një aksidenti fatal me motor së bashku me shoku i tij Kejdi Halili.