Opozita shpreh rezerva për kandidatin për ambasador në OSBE: Pa eksperiencë diplomatike

Gjatë seancës së ditës së sotme, Partia Demokratike ka shprehur rezerva ndaj qeverisë për propozimin e kandidatit për ambasador në OSBE, Igli Hasani.

Dy deputetët e PD-së, Edi Paloka dhe Tritan Shehu, janë shprehur se Hasani nuk ka eksperiencë, duke shtuar se OSBE, duhet një diplomat me besueshmëri të lartë.

Edi Paloka: Ju nuk keni punuar asnje dite ne sherbimin diplomatik!?

Igli Hasani: Po.

Tritan Shehu: Do të doja që personi që do perfaqesonte Shqiperine ne OSBE te ishte dikush me eksperiencë me te madhe ne diplomaci. Pasi kerkon nje individ me besueshmeri te larte, pasi ne keto organizata lidhen shume procese te rendesishme, si monitorimi i zgjedhjeve.

Igli Hasani: Deshira e madhe eshte qe te bejme sa me shume per shqiptaret e rajonit ne Osbe. Dimensioni i Republikës së Shqipërisë ne raport me OSBE, duhet te cohet ne nje nivel me te larte. Do kerkoj dhe ndihmen e anetareve te Kuvendit per kete detyre.