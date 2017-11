Paloka: Kush Sajmir ka ikur jashtë, kamionisti apo ministri…

Nënkryetari i PD-së dhe i Kuvendit, Edi Paloka, përmes një postimi në rrjetet sociale ironizon Sajmir Tahirin, i cili nga e premtja ka udhëtuar drejt Gjermanisë, sikundër raportohet për një problem personal.

“Mediat po flasin për një Sajmir nga ata të përgjimeve të antimafias italiane, që paska ikur në Gjermani. Me siguri do jetë ai Sajmiri shofer kamioni se për Sajmirin ministër ka dhënë garanci Rama që nuk mund të lëvizi nga vendi. Votoi maxhoranca në Parlament që ti bllokohet pasaporta…

Pastaj është bërë shumë e ngatrruar kjo punë; shume Saje, shume patenta, shumë pasaporta, shume euro…

Sajmir Tahiri ministër ka kushërinj Habilajt, nuk ka skaf po ka dy patenta lundrimi, ka Audi të shitur por në pronësi ende të tij…

Sajmir kamionisti, nuk dihet cfare i ka Habilajt, po ata i bëjnë dhurata të shtrenjta gruas dhe nënës së tij, mendojnë që 5 milion euro në muaj nuk i mjaftojnë dhe propozojne ti dërgojnë 20 milionë euro “për fushatën e kamionistëve socialistë”.

Sajmir Sota, mban dokumentat e Sajes minister në makinë, fiton tendera nga Saja ministër dhe ka 865 mije euro kesh që thotë se janë të tijat

Kush Saje të ketë ikur në Gjermani? Të jetë ministri që ka shkuar me cantë për të blerë hekur apo kamionisti me dokumenta të ministrit?

Në fund të fundit , Rama ku hyn këtu???

Ai nuk di cfarë bën vetë, jo të dijë se c’bëjnë gjithë këta Saje”, shkruan Paloka.