Denoncimi/Qeveria falimenton kompaninë e vetme shqiptare të celularëve…

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar sot falimentimin nga qeveria edhe të së vetmes kompani celulare shqiptare, falimentim i imponuar me presion të fortë tatimor. Falimentimi i saj do të thotë “prerje e kafshatës së gojës për 200 familje”, ndaj ish-Kryeministri u bën thirrje punonjësve, pronarëve, abonentëve të kësaj kompanie të mos heshtin, por “të protestojnë ndaj arbitratitetit mafioz qeveritar të Noriegës.”

Mesazhi i plotë i Berishës:

Qeveria falimenton kompanine e vetme celulare shqiptare “Plus Communication”. Specialisti dixhital jep lajmin e hidhur per ekonomine shqiptare, pasi sipas tij bordi i kompanise Plus detyrohet, per shkak te terrorit te tatimoreve, te nderprese veprimtarine e saj dhe te shpalle falimentimin.

Me kete raste dua te njoftoj shqiptaret se kjo kompani luajti rol kryesor me uljen tarifave te saj ne pergjigje te thirrjes se qeverise per tarifa jashte spekullimit dhe per regullimin e tarifave me tregun e komunikimeve celulare.

Shtoj ketu se tarifat asokohe ishin 300-500% me te larta se ne vendet e BE. Me uljet qe ajo beri, te cilat u ndoqen pastaj dhe nga kompanite e tjera celulare, u mbyll epoka e cërrit dhe shqiptaret komunikonin tashme si te gjithe qytetaret e tjere europiane. Mbeshtetja e kesaj politike e beri ate fokus sulmesh nga opozita e asaj kohe, sot qeveritaret kanabiste dhe simotrat e saj, gjersa i imponuan vendimin e perfundimit te aktivitetit te saj duke shembur kompanine e vetme me kapital teresisht shqiptar ne fushen e komunikimeve celulare si dhe prere kafshaten e gojes 200 familjeve.

Duke denuar si nje rekord te zi tjeter te qeverise se klienteles, u bej thirrje punonjesve, pronareve dhe abonenteve te kompanise te protestojne per te mbrojtur djersen, punen, investimin e tyre ndaj arbitraritetit mafioz qeveritar te Norieges.

Ketu me posht keni mesazhin e specialistit dixhital. sb