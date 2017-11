Rrëfimi i Granit Xhakës: Si ma torturuan serbët babain

Mesfushori i Arsenal flet për derbin e së shtunës ndaj Tottenham, ndërsa tregon pse tregu i Camden i kujton fëmijërinë dhe pse beson se fuqia e tij mendore vjen nga ditët e burgut të babait të tij në ish-Jugosllavi

Është rrëfimi që e ka formuar Granit Xhakën dhe ka ushqyer personalitetin e zjarrtë brenda tij. Detajet janë të ashpra, zor të kuptueshme, dhe është e çuditshme se si mesfushori i Arsenalit mund t’i artikulojë ato.

Por ashtu si babai i tij, Ragipi – i cili kaloi tre vjet e gjysmë si i burgosur politik në Jugosllavi – Xhaka nuk është një njeri që fshihet.

“Nga sa di unë, muajt e parë të tij në burg ishin të zakontë”, thotë Xhaka. “Por pastaj torturat filluan”.

Krimi i babait të Granit Xhakës ishte pjesëmarrja në demonstrata kundër qeverisjes qendrore komuniste në Beograd.

Ishte viti 1986 dhe ai ishte një student 22-vjeçar në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, e cila asokohe ishte krahinë autonome në Jugosllavi. Ai do të arrestohej dhe do të mbahej në burg për më shumë se tre vjet. Qelinë do ta ndante me katër të burgosur tjerë, dhe nga ajo në oborrin e burgut mund të dilte një herë në ditë, për dhjetë minuta.

“Si biri i tij, kjo histori më prek thellënë zemër”, thotë Xhaka. “Për ta përshkruar babain tim siç duhet, duhet ta vlerësoni në thelb. Është kaq tragjike. Ndonjëherë e pyes: ‘Më trego përsëri’, sepse unë ende besoj që ai s’i ka zbuluar të gjitha. Ka patur gjithmonë momente të heshtura, kur unë kam parë se ai është përbirë për të mos zbardhur të vërtetën. Ndoshta ngaqë mund të ishte e rëndë dhe ai donte të na kursente nga pikëllimi”.

“Ai ishte kosovar krenar dhe mendonte se kishin të drejtën e ekzistencës. Qe ngritur për të drejtat e tyre që ishin themelore demokratike, siç është mundësia për të votuar. Por jo vetëm ai. Ishin arrestuar edhe të tjerë, përfshirë xhaxhain e tij, i cili ishte burgosur disa vite më përpara. Ai qëndroi 15 vjet në burg. Ishin burgime krejtësisht politike. Babai im po pyeste veten: ‘Pse nuk kemi demokraci këtu? Ne e meritojmë atë. Ne meritojmë që zëri ynë të dëgjohet’”.

Ta kuptosh Xhakën, do të thotë ta kuptosh familjen e tij, vuajtjet e tyre dhe gjithë atë që kanë bërë duke punuar pa u lodhur për të arritur diçka në jetë.

Parimet e tij janë besnikëria dhe respekti. Kur ai bën diçka, ai e bën atë me zemër dhe me shpirt, ashtu si babai i tij dhe ashtu si nëna e tij.

“Një nga detajet që flet më shumë për prindërit e mi është se ata u lidhën vetëm tre muaj para arrestimit të babait tim”, thotë Xhaka. “Prandaj e respektoj shumë nënën. Sepse kurrë nuk kam dëgjuar që një grua e cila ka një lidhje veç tremujore me dikë në moshë të re dhe që pastaj ta presë atë person për tre vjet e gjysmë. Nëna ime është njeri i jashtëzakonshëm”.

“Një nga gjërat më të çuditshme është se ne nuk e dimë pse babai im u lirua para se ta kryente dënimin, por ai doli nga burgu në të njëjtën kohë me xhaxhain e tij. Asnjë nga familja nuk e dinte që janë liruar, derisa ata qenë kthyer në shtëpi. Besoj se ata u liruan pasi mbajtën gojën mbyllur dhe nuk bënë probleme. Mund të kenë menduar se ata nuk paraqesin më ndonjë rrezik, por nuk mund të jem i sigurt për këtë gjë.

Prindërit e Xhakës e dinin se kishin nevojë për një fillim të ri dhe, në vitin 1990, ata emigruan në Zvicër. Djali i tyre i parë, Taulanti, do të lindte në Basel në vitin 1991, ndërsa Graniti pas 18 muajsh.

“Babai im tregoi forcë të madhe dhe Taulanti e unë u rritëm duke marrë fuqinë e tij mendore”, thotë Xhaka. “E kemi pasur idhull, shembull, që na mësonte se duhet të jesh i fortë për t’u bërë dikushi. Ne u bëmë të tillë. Prandaj në fushë ne kemi këtë fuqi mendore për t’i bërë gjërat mirë”.

Xhaka i detyrohet Zvicrës dhe mundësive që atij i ka ofruar ky shtet, por ai nuk mund dhe nuk do t’i harrojë rrënjët e tij shqiptare, të cilat e arrijnë atë edhe në Londër. Gjatë fotografimit për këtë intervistë në Camden Toën, një kalimtar shqiptar pothuajse hyn në rrugën ku po bënim fotot, pasi njeh Xhakën. Ai u gëzua shumë kur Xhaka e përshëndeti atë në gjuhën shqipe.

“Kam gjetur këtu disa shqiptarë vërtet të mirë”, thotë Xhaka. “Disa prej tyre drejtojnë një autolarje të veturave ku unë laj veturën time. Flas me ta, kryesisht për futboll. Disa prej tyre janë mbështetës të Liverpool, të tjerë të Manchester United, dhe plot të tjerë të Arsenal. Bëjëm shumë shaka, por edhe ngucemi“.

Xhaka jeton në Barnet me bashkëshorten e tij, Leonitën, por ata kanë gjetur një shtëpi larg shtëpisë në Camden – një nga lagjet më eklektike të kryeqytetit britanik. Ata shkojnë atje disa herë në javë – për të bërë pazar, për të drekuar apo vetëm për t’u qetësuar.

“Ndjehem i lidhur me Camden se më kthen në fëmijërinë time”, thotë Xhaka. “Kur Taulanti dhe unë ishim fëmijë, bëmë udhëtimin tonë të parë me autobus nga Baseli në Prishtinë, në mënyrë që të mund t’i vizitonim gjyshërit për të parën herë. Mamaja dhe babai im punonin me orar të plotë dhe, por veç kësaj natën pastronin zyrat. Gjatë rrugës, autobusi ndalonte në vende të ndryshme ku shihja dyqane të cilat Camden mi kujton sot”.

“Jam njeri shumë i thjeshtë, e dua të zakontën dhe njerëzit e thjeshtë. Më pëlqen të ha ushqim të zakonshëm. Kjo lidhet me mënyrën si jam rritur. Në Camden më pëlqen atmosfera. Është e thjeshtë, e mirë, reale. Por po ashtu edhe njerëzit. Më pëlqen të bashkëbisedoj me ta sepse janë si unë – të thjeshtë. Ata ndoshta nuk presin që një lojtar i Arsenal të vijë në Camden Lock dhe, dhe të jetë krejt i zakontë”.

Duke ecur, Xhaka ndalohet nga Çarls, një nigerian tifoz i Arsenal, që muhabetin s’e nisë fort miqësisht.