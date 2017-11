Banorë te zonës së Tufinës, banesat e te cileve preken nga projekti i Unazes se Madhe, kanë protestuar sot duke kërkuar dhe dëmshpërblimin. Banorët i janë drejtuar kryeministrit Edi Rama duke i ngritur shqetësimin e tyre. Një pjesë e banoreve kanë probleme me pronësinë e truallit dhe pjesa tjetër me legalizimin, gje qe con ne mosperfitim te asnje demshperblimi per banesat e tyre te prishura.

Nderkaq, përgjigja e kryeministrit ka qenë se gjithçka është problem i gjykatave. “Këto janë probleme të prokurorisë dhe gjykatave, s’ka ç’bën qeveria”, shprehet Rama.

Reagimi i plotë:

“Përmbaruesi nuk ka fuqi ekzekutive, nuk mund të hidhet poshte ligji 7501, të drejtat e pronës janë të paprekshme. Janë shkelur të drejtat e qytetarëve, këta kanë dokumenta, tapi çdo gjë që nevojitet për të gëzuar një pronë.

Ky vendim duhet të rrëzohet, sepse dëmtojnë të drejtën e pronës, me këto prona këta banorë jetojnë, nuk kanë të ardhura të tjera. Ndërtimet janë bërë me leje dhe pa leje, – thotë Baftjar Rusi, avokati i familjeve që preken nga ndërtimi i Unazës së Madhe në Tufinë. – Prokuroria të merret me njerëzit e tij, të mos dërgoj njerëz këtu të na shkatërrojnë pronën, kemi çertifikatën e pronësisë, nuk mund të marrin pronat tona. Ja shikohen prona ime është 30 dylym e këta duan ta shkatërrojnë; kërkojmë të veprohet me drejtësi e jo me padrejtësi,”shprehet njëri prej banorëve.

“Këtu janë në total 20 banesa, kemi dokumentat, është tokë arë, kjo nuk mund të ndodhë. Ne as nuk na kanë thënë se do tëmarrim shpërblim për tokën dhe shtëpitë tona. Ne e kundërshtojmë këtë vendim, është i padrejtë; ne duam të pezullohet ky vendim i padrejtë,” – tregon një prej banorëve.

“Duan të ma marrin, ne e dimë se kush është, ai është një i LSI-së që po na grabit pronën. Ne i kemi të gjitha dokumentat, gjykata nuk është shprehur ende për vendimin; këtu po luhet me dy standarde, duhet të jenë korrekt.

Policia u përpoq të ishte korrekte por degjeneroi situata këtu në ish-Tufinë. Madje njëra prej banoreve ka përfunduar në spital; i ra të fikët pas përplasjes me përmbaruesit,” tha njëra prej banoreve. /Shqiptarja.com