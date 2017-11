Kabllogrami i Withers: Majko tha se Rama do të paraqiste listë ministrash për aprovim nga ambasada

Mbrëmjen e sotme, në emisionin “Të Paekspozuarit” u transmetua një kabllogram i ish ambasadorit amerikan Withers, që dëshmon vasalitetin e politikanëve shqiptarë ndaj ambasadave të huaja në vendin tonë.

Ky kabllogram i publikuar nga Wikileaks, mban datën 8 Korrik 2009. Ai është shkruar nga ish ambasadori Withers, dhe i drejtohet Sekretarit të Shtetit, CIA-s, NATO-s dhe disa institucioneve të tjera. Ish ambasadori bën një përshkrim të politikanëve kryesorë në Shqipëri. Ajo që bën përshtypje në këtë dokument, është një deklaratë që Pandeli Majko i ka bërë ambasadës për Edi Ramën, nëse ai do të arrinte të formonte qeverinë.

“Majko pretendon se, Rama do t’i paraqesë ambasadës, një listë me ministra potencialë, për aprovim, përpara se të ndajë postet. Në mënyrë që të afrohet me komunitetin ndërkombëtar, Rama do të krijojë një kabinet me imazh pozitiv, ku të ketë diversitet dhe do t’i japë më shumë influencë personave karizmatikë dhe me lidhje të afërta me SHBA-në… sipas Majkos. “ thuhet në kabllogramin e Withers.

Rama nuk arriti dot të formonte qeverinë dhe nuk e dorëzoi këtë listë, megjithatë nuk dihet nëse një gjë e tillë ka ndodhur në vitin 2013, kur ai arriti të bëhej kryeministër pas shumë përpjekjeve të mundimshme.