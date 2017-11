Trafik droge Holandë-Itali! Qendra e organizatës Shqipëria, 14 të arrestuar

Policia italiane dhe ajo holandeze kanë zbuluar një rrjet që merrej me trafik ndërkombëtar droge mes Holandës dhe Italisë. Në pranga kanë përfunduar 14 persona ndërsa mendohet se qendra operacionale e trafikut ishte në Shqipëri.

Një operacion i gjerë policie i agjentëve italianë dhe atyre holandezë kanë zbuluar një rrjet që merrej me trafik ndërkombëtar droge mes Holandës dhe Italisë. Droga vinte nga vendet e ulëta dhe përfundonte në Itali, ku dhe shpërndahej për tu shitur. Por qendra nga organizohej trafiku ndërkombëtar i drogës ndodhej në Shqipëri për të mbërritur në Itali nëpërmjet Holandës. Fitimet e shitjes së drogës investoheshin në prostitucion.

Janë 14 personat e arrestuar me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës ndërsa është sekuestruar më shumë se një ton drogë.

Operacioni në fjalë vjen pak ditë pas atij në Napoli me emrin “Gjarpëri tymues” ku u sekuestrua drogë që vinte nga Shqipëria, e cila sipas mediave italiane prej kohësh cilësohet si qendra e shpërndarjes së drogës për gjithë Europën.

Nga Shqipëria por dhe nga Kosova sidomos nisen linjat kryesore për trafiqet e paligjshme që kanë pushtuar kontinentin e vjetër. Armë , prostitucion, automjete të vjedhura, qenie njerëzore dhe organe. fitimet e këtyre trafiqeve zhduken pa lënë gjurmë dhe nuk dihet ende se çfarë financojnë apo për çfarë shërbejnë.

Edhe një vit më parë në 2016-ën, në operacionin “Toka Jonë” mes të arrestuarve kishte një numër të madh shqiptarësh të lidhur me familjet mafioze. Një operacion që zgjati pothuajse një vit dhe kishte zbuluar një shpërndarje të drogës nga Milano në pjesën tjetër të Italisë. Por hetuesit italianë theksojnë se dihet ende palë për familjet dhe klanet që përbëjnë mafien shqiptare dhe lidhjet që ata kanë në Itali. Një nga pistat është se trafikantët shqiptarë janë lidhur me familjet e Sacra Corona Unita – mafia e Pulias – me anë të martesave mes anëtarëve të bandave dhe vajzave të familjeve mafioze italiane. /AbcNews