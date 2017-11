Basha: Po përgatit TVSH-në për Olsin! Rama: Sponsori yt po ndërton hotel me 5 yje

Kryeministri Edi Rama dhe lideri i demokratëve Lulzim Basha janë përplasur këtë të enjte parlamentare edhe për çështjen e TVSH-së për biznesin e vogël dhe uljen e tatimit për turizmin elitar në vend, dy ndër masat më kryesore të prezantuara nga qeveria për buxhetin e vitit të ardhshëm.

Kreu i demokratëve ka sulmuar kryeministrin duke thënë se po përgatitet që t’i lërë në dorë mbledhjen e TVSH-së vëllati të tij, Olsi Ramës, ndërsa ulja e TVSH-së për turizmin në fakt do të bëhet vetëm për ato biznese mike të kryeministrit, të cilat do të pastrojnë paratë e drogës.

“Duke futur në skemën e TVSH gati 100 mijë biznese Rama do justifikohet se shteti nuk ka mundësi dhe kapacitet për të mbikëqyrur këtë numër biznesesh dhe ndaj duhet të jepet me koncesion. Dhe këtë do t’ia japë vëllait të tij, Olsi Ramës. Mjerimi i përket fëmijëve të Bulqizës dhe mbarë vendit, ndërsa koncesionet përgatiten për vëllain e kryeministrit dhe klientët e tij.

Masa e dytë e rëndësishme e buxhetit është heqja e tatimit mbi fitimin dhe ulja e TVSh me 6 % për të gjitha hotelet luksoze. Por hotelet që do ta përfitojnë do të jepen me vendim të kryeministrit. Edhe këtë vendim e ka kundërshtuar FMN dhe ekspertët. Përgjigjja është e thjeshtë, por e ndërmerr për të mbështetur “Santaquarantat” e parave të drogës, të ndërtuar nga Balilajt me shokë. Në këtë mënyrë paratë e pista do të investohet në hotele, dhe për to nuk do të ketë asnjë mbikëqyrje.”-tha Basha.

Por në kundërpërgjigje, Kryeministri ka deklaruar se njëri ndër “këta pastrues” parash ër të cilët pretendon Basha, është në fakt një biznesmen i njohur për mbështetjen e hapur ndaj PD-së.

“Avni Ponari, ndërtues dhe sponsor i PD, kërkon të ndërtojë një hotel me 5 yje në Valbonë. Po pastron para? të Kujt? Po investon para të tij legjitime. Kjo është kërkesa e parë.”-tha Rama.