Aktori me fame boterore Jean-Claude Van Damme do të flasë shqip! Ai luan rolin e një personazhi me origjinë shqiptare të cilit i vrasin të atin kur është fëmijë, vetëm 11-vjeç ne filmin me titull “Kill’em all”. Filmi tashme eshte hedhur ne kinemate boterore dhe eshte pritur mjaft mire.

Van Damme, në rolin e personazhit Filip Shala, flet shqip, duke përmendur disa herë fjalën “Nanë” në skenat ku paraqitet si fëmijë. Personazhi kërkon të hakmerret për humbjen e të atit, gazetar në profesion e aktivist, i vrarë nga serbët si pasojë e shkrimeve të tij të botuara kundër tyre! Ai do të arrijë të bëhet pjesë e bandës mafioze serbe, duke qëndruar pranë vrasësve të të atit e duke i vrarë të gjithë anëtarët e bandës që nga udhëheqësi i tyre.

Protagonisti do të luftojë i vetëm kundër serbëve, i ndihmuar edhe prej një infermiereje, duke u hakmarrë për të atin e vrarë pas shpërbërjes së Ish-Jugosllavisë.

“Kill’em all” është realizuar me skenarin e Pjetër Malota, regjinë e Autumn Reeves, muzika nga Aldo Shllaku dhe përfshin në kastin e aktorëve emrat si Maria Counchita Alonso dhe Peter Stormare.