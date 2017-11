Qëndroni “single” deri sa të gjeni të dashur me këto cilësi

Vajza, ju të gjitha meritoni një partner ideal dhe kurre mos ndaloni së kërkuari më shumë te kandidati potencial për të qenë i dashuri juaj.

Ka gjithmonë një djalë të përsosur deri diku i cili po ju pret kështu që rrini single deri sa të gjeni dikë që është po aq i egër dhe pasionant sa Christian Grey. Intv.al ju sjell cilësitë perfekte që çdo femër duhet të kërkojë te çdo mashkull:

1-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin që pa pikën më të vogël të turpit, vendos dorën në kurrizin tuaj, ju afron më afër dhe ju puth në publik

2-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili ju surprizën dhe dëshiron tju prezantojë me prindërit e tij

3-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin që është po aq i egër dhe pasionant sa Christian Grey te Fifty Shades of Grey

4-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili se ka problem t’ju kapë të pasmet në publik dhe të bëjë xheloz këdo që ju shikon

5-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili do zihej deri në vdekje për ju sepse s’do t’ju humbasë për asgjë në botë

6-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili do jetë pranë teje sa herë që të keni nevojë

7-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili ju bën të kuptoni se jeni “e gjithë bota” për të, që ju tregon se ju e keni kompletuar atë.

8-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin që s’ka kohë për tu tallur apo për lojra, por është gjithmonë i ndershëm me ju.

9-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili vjen direkt në shtëpi pasi të mbarojë punën dhe kurrë nuk harron të darkojë me ju

10-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili nuk harron asnjëherë t’ju bëjë të ndiheni “Super” gjatë fundjavave, pikërisht djali që ka qëllime të mira seksuale çdo ditë, por veçanërisht në fundjavë.

11-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili është i sigurtë se ju jeni e duhura dhe nuk dyshon te ndjenjat e tij për ju

12-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin i cili nuk do që ju të ndryshoni, por ju pëlqen kështu siç jeni

13-Qëndroni single deri sa të gjeni djalin pa të cilin nuk mund të jetoni.